منذر رياحنة: اليوم الباقورة والغمر وغدًا قدسنا الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان الأردني منذر رياحنة، بعودة أراضي الباقورة والغمر، وذلك بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بها، من اتفاقية السلام المبرمة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

ونشر منذر صورة له عبر إنستجرام، معلقًا "اليوم الباقورة والغمر.. وغدا قدسنا الشريف.. حمى الله ثراك يا أردننا الغالي وحمى الله قيادتنا وجيشنا العربي".

شهد اليوم الأحد الإعلان عن إعادة إسرائيل أراضي الباقورة والغمر إلى الأردن، وذلك بعد انتهاء العمل بالملحقين الخاصين بها من اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين عام 1994.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مدخل الغمر منطقة عسكرية مغلقة.

كان الأردن وافق وقت توقيع اتفاق السلام على تأجير أراضي المنطقتين لإسرائيل، بعدما ظلتا بالفعل تحت السيطرة الإسرائيلية لمدة 45 عاما.

وفي أكتوبر 2018، ألغى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الملحقين اللذين يمنحان إسرائيل الحق في التصرف في منطقتي الباقورة والغمر الحدوديتين لمدة 25 عاما.