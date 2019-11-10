بالفيديو- رانيا يوسف بالحجاب في "صندوق الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تخوض حاليًا الفنانة رانيا يوسف تجربة فنية جديدة في فيلم صندوق الدنيا.

وتظهر رانيا خلال أحداث الفيلم مرتدية الحجاب، وكشفت تفاصيل دورها قائلة في لقاء مع برنامج Theinsider بالعربي، إنها تجسد دور "فاطمة" وهي فتاة في نهاية الثلاثينيات من عمرها، من طبقة شعبية فقيرة مكافحة تحلم بالزواج وإقامة حفل زفاف، موضحة أنها شعرت أن الشخصية قريبة منها وتراها كثيرا في حياتها العادية

الأحداث تدور حول عدد من القصص ويضم حول فئات المجتمع، والفيلم بطولة رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات وإنتاج شركة "KEMET Film Production".