محمد هنيدي يهنئ "الهلال" السعودي بعد فوزه على "أوراوا" الياباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة فريق الهلال السعودي، بعد فوزه بهدف نظيف في مباراة أمس على فريق أوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وكتب هنيدي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "مبروك للهلال وإن شاء الله تكمل على خير، وهاردلك لفريق اوراوا والحكم نهائي دوري أبطال آسيا".
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الهلال وأوراوا ريد الياباني يوم 24 نوفمبر الجاري، ويحتاج الفريق السعودي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة للفوز باللقب.
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