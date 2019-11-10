ماجد المصري يوجه الشكر لـ"أشرف زكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: وجه الفنان ماجد المصري الشكر لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وشارك جمهوره بصورة له عبر حسابه الخاص على انستجرام وكتب: "كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتور أشرف زكي ونعم الأب والأخ والصديق". Advertisements وحرص عدد من نجوم الفن على توجيه الشكر لنقيب المهن التمثيلية لحرصه على مرافقة جثمان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بمجرد إعلان خبر وفاته، كما تدخل لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المشرحة لعدم وجود أحد من أسرته. يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل "بحر" الذي عُرض خارج سباق شهر رمضان الدرامي.

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