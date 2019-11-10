تراند اليوم : صور محرجة للغاية.. فنان شهير يضع يده في مؤخرته أمام مساعدته...

وضعت صور تم التقاطها لفنان شهير دون انتباهه، الفنان في موقف محرج، إذ ظهر وقد وضع يده في مؤخرته بشكل أحدث موجة جدل كبيرة.

والتقطت عدسات كاميرات الباباراتزي صوراً للممثل العالمي راسل كرو، وذلك بينما كان متواجداً في مطار سيدني، برفقة مساعدته.

وعلى الرغم من إطلالة كرو التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب الوزن الزائد الكبير الذي ظهر فيه، ولاسيما لناحية بطنه، إلا أن أكثر ما أثار جدلاً وكان محرجاً هي الصور التي ظهر فيها كرو وهو يضع يده على مؤخرته من داخل البنطال الذي يرتديه وذلك في العلن.

أكد الموقع أن الممثل البالغ من العمر 55 عاما، لم يزد وزنه، بل يرتدي بذلة كاملة تجعله يظهر بهذا الشكل، إذ يؤدي دور مريض نفسي.









