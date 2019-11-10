شاهد.. حسن الرداد عن أشرف زكي: محترم وبيفهم في الأصول

أشاد الفنان حسن الرداد بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وبمواقفه تجاه أي فرد من أبناء النقابة، ووصفه بالمحترم الذي يُقدر دائمًا الواجب ويقف إلى جانب أي شخص.

كتب الرداد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "رجل محترم بيفهم في الأصول والواجب، ربنا يبارك ف عمره وينعم عليه بالصحة والعافية".

جدير بالذكر أن آخر مواقف الدكتور أشرف

زكي المشرفة كانت استقبال واجب العزاء في الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي أقيم مساء الأمس، داخل مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك إلى جانب رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفقيد، وعدد من نجوم الفن.