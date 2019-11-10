أشاد الفنان حسن الرداد بالدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وبمواقفه تجاه أي فرد من أبناء النقابة، ووصفه بالمحترم الذي يُقدر دائمًا الواجب ويقف إلى جانب أي شخص.
كتب الرداد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "رجل محترم بيفهم في الأصول والواجب، ربنا يبارك ف عمره وينعم عليه بالصحة والعافية".
جدير بالذكر أن آخر مواقف الدكتور أشرف
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. حسن الرداد عن أشرف زكي: محترم وبيفهم في الأصول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.