عمرو حسان لـ"الوفد": عرض"الحادثة" بمهرجان الأدرن دليل على استمرار نجاحها

أعرب المخرج عمرو حسان عن سعادته بمشاركة العرض المسرحي "الحادثة" في مهرجان الأردن المسرحي، لافتًا إلى أنه سيتم العرض على خشبة المسرح الدائري بالمركز الثقافي بعمان.

أكد "حسان" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد" أن الظروف بالأدرن ملائمة جدًا للبروفات، والجميع هناك يبذل قصارى جهده لتوفير جميع الاحتياجات لنا.

أضاف: "سعيد بأن مسرحية الحادثة تُمثل مصر في مهرجان دولي مهم، مثل مهرجان الأردن المسرحي، وهذا يدل على استمرار النجاح الكبير الذي حققه العرض منذ بداية عرضه في نوفمبر ٢٠١٧ وحتى الآن مستمرين ومكملين".

ويشار إلى أن العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف

فتاة فى بيته ظنًا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب.يذكر أن "الحادثة"، تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.