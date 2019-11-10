أعرب المخرج عمرو حسان عن سعادته بمشاركة العرض المسرحي "الحادثة" في مهرجان الأردن المسرحي، لافتًا إلى أنه سيتم العرض على خشبة المسرح الدائري بالمركز الثقافي بعمان.
أكد "حسان" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد" أن الظروف بالأدرن ملائمة جدًا للبروفات، والجميع هناك يبذل قصارى جهده لتوفير جميع الاحتياجات لنا.
أضاف: "سعيد بأن مسرحية الحادثة تُمثل مصر في مهرجان دولي مهم، مثل مهرجان الأردن المسرحي، وهذا يدل على استمرار النجاح الكبير الذي حققه العرض منذ بداية عرضه في نوفمبر ٢٠١٧ وحتى الآن مستمرين ومكملين".
ويشار إلى أن العرض يقدم في قالب كوميدي حول شاب مريض يقوم باختطاف
يذكر أن "الحادثة"، تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبدالناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج إسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.
كانت هذه تفاصيل خبر عمرو حسان لـ"الوفد": عرض"الحادثة" بمهرجان الأدرن دليل على استمرار نجاحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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