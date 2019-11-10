عمرو يوسف عن أشرف زكي: الرجل الذي لاينام

حرص الفنان عمرو يوسف، على توجيه رسالة حب وشكر للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وكتب "يوسف" عبر حسابه قائلًا :"د.اشرف زكي، الرجل الذي لا ينام .. الحقيقة مفيش كلام يتقال يوصف جدعنة ورجولة الراجل ده .. مجهود ومحبةودعم للصغير قبل الكبير، الحقيقة سند وضهر وموجود لأي حد في اي وقت، مش بس وقفته مع هيثم احمد زكي بس وقفته مع اي حد يحتاجه، تليفونه مفتوح ٢٤ ساعة، شكراً يا حبيبنا يا محترم اشرف ذكي النقيب".
ويشار إلى ان توافد مساء أمس، السبت، نجوم الفن ونقيب المهن التمثيلية، على مقر عزاء الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، المقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.
ويذكر ان رحل عن عالمنا الفنان هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 35 عاما، أثر تعرضه لخبوط حاد في الدورة الدموية، وهيثم هو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.
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