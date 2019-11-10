بعد عزاء هيثم أحمد زكي.. محمد محمود عبدالعزيز: سبقني وراح للحبايب

أعرب الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عن حزنه الشديد على فراق صديق عمره هيثم أحمد زكي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتب "محمد" عبر صفحته قائلًا :"النهارده وانا قاعد فى العزاء كذا مره احس ان فى حاجه غلط، و كل شويه ابص فى وشوش الناس اللى داخله وكأنى مستنى اشوف وش هيثم وانسى تماما ان اللى انا قاعد فيه ده عزاه وانسى انه سبقنى وراح للحبايب".

وتابع :"رغم اننا اخر سنتين بالذات كنا بنتكلم كتير لكن المكالمه الاخيره ليها وقع خاص جداً، يمكن لأنها الاخيره او يمكن لأننا غوطنا فى حاجات كتير قديمه و جديده، حاجات فى الشغل، حاجات بتفرحنا و بتزعلنا حتى لو كانت تافهه واتريقنا على روحنا وحاجات عن اهلنا خصوصاً أبهاتنا او يمكن لأننا اتكلمنا فى حاجات ليها علاقه بربنا والموت والحياه، مش عارف".

واستكمل حديثه قائلًا :"شهر ١١ بالنسبالى

من الاشهر الصعبه عليا اوى، و فى عز ما انا بحاول تأهيل نفسى نفسياً لإستقبال يوم ١٢ نوفمبر اللى هو يوم سنوية ابويا حصل موضوع هيثم يوم ٧ نوفمبر، اللهم لا اعتراض، الحمد لله على كل حال، الله يرحم ابويا و ابوك و يرحمك يا هيثم يا اخويا و يجمعنا ببعض على خير".



واختتم حديثه قائلًا :"اللهم اغفر لنا و ارحمنا و اهدينا اليك ولا تردنا إليك إلا و أنت راضى عنا يا رب العالمين.. (اسألكم الفاتحه والدعاء لأبويا وللأستاذ أحمد زكى ولأخويا هيثم أحمد زكى و لكل من رحلوا عنا(.