الليلة.. عرض "رحلة الزمن الجميل" على خشبة مسرح العرائس

يستعد مسرح العرائس بالعتبة، لعرض "رحلة الزمن الجميل" اليوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً.
ويشار إلى أن العرض إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ويعد فانتازيا مسرحية بشكل مليئ بالإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول شخصية الطفلين مرزوق
"رحلة الزمن الجميل" تأليف وأشعار يحيى زكريا، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشرف على تصميم العرائس ناجى شاكر، ديكور محمد سعد، تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف، نحت محمود الطوبجى، والعرض فكرة وإخراج محمد نور.
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