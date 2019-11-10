تدخل أشرف زكي في تسهيل دفن هيثم أحمد زكي نبل وإنسانية

ميرنا وليد - بيروت - واجهت إجراءات دفن الممثل المصري ​هيثم أحمد زكي​ عدة عراقيل، خصوصاً بعد أن حضرت الشرطة عند العثور عليه متوفياً في منزله، وكانت هناك ضرورة لعرضه على الطب الشرعي لتبيان ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن أسباب طبيعية أو هناك شبهة جنائية، ولذلك تم تشريح الجثمان وبعد الانتهاء من العملية، رفضت "مشرحة زينهم" في مصر تسليم جثمان الممثل الراحل لعدم وجود أحد من أقاربه وهم الوحيدون المخولون تسلمها، ما دفع بنقيب المهن التمثيلية ​أشرف زكي​ الى التدخل ومنح النائب العام تصريح استلام الجثمان حتى يتولى إجراءات استلامه ودفنه.

وكي يتم الإسراع في الدفن، استقل أشرف زكي "التوك توك" بنفسه من "مشرحة زينهم" إلى مكتب صحة زينهم لإنهاء إجراءات تصريح دفنه بسرعة وتسلم الجثمان.

تصرف أشرف زكي هو خير مثال على الأخلاق العالية والنبالة، وهذا موقف مشرّف، وأقل ما يقال فيه إنه قام بما يمليه عليه ضميره، وبالفعل أثبت أنه النقيب الإنسان ويستأهل بجدارة أن يكون حاملاً أمانة هذه النقابة، فيكون مؤتمناً على المنتسبين إليها ويتعامل معهم كأب وليس كمسؤول.

وللعلم فإن للراحل هيثم أحمد زكي أخ غير شقيق من والدته الممثلة الراحلة هالة فؤاد، ويدعى رامي بركات، وهو الوريث الشرعي الوحيد للممثل الراحل أحمد زكي.