تراند اليوم : في ذكري ميلاد الشحرورة صباح .. ماهي قصص زيجاتها التسعة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة صباح، حيث إنها من مواليد 10 نوفمبر 1927 ، وتعد واحدة من أبرز المطربات اللبنانيات اللاتى حققن شهرة واسعة فى مصر.

وتزوجت صباح 9 مرات، كانت الأولى من نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، واستمرت الزيجة خمس سنوات، قبل أن يحدث الانفصال، ويحرمها من رؤية نجلها لسنوات طويلة .

أما الزيجة الثانية كانت من خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.

وتزوجت صباح للمرة الثالثة من عازف الكمان أنور منسي، وأنجبت منه ابنتها هويدا، ثم حدث الانفصال ، لتتزوج من المذيع أحمد فراج، واستمر الزواج ثلاث سنوات.

أما خامس زيجات صباح فكانت من الفنان رشدي أباظة، ثم تزوجت من الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهرا واحدا ، ثم جاء زواجها من النائب يوسف حمود، وقضت معه عامين فقط ، لتتزوج بعد ذلك من الفنان وسيم طبارة، ثم الفنان فادي لبنان، واستمرت الزيجة ما يزيد عن 15 عامًا.