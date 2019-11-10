تعرض الفنان هادي الجيار لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 12:53 مساءً - كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان ” أشرف زكي ” عن تعرض الفنان ” هادي الجيار ” إلى وعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج يوم أمس السبت .

وقال أشرف زكي أن الفنان هادي الجيار أصيب بالتهاب رئوي ويتواجد حاليا بأحد مستشفيات أكتوبر وتحسنت حالته الصحية .

وأكد على إنه لا صحة لما نشر حول تدهور حالة هادي الجيار الصحية مطالبا الجميع بالكف عن نشر شائعات تتعلق بحياة الفنانين .

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كما زارته أيضا للاطمئنان عليه عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية ورئيس اللجنة الصحية بالنقابة الفنانة ” نهال عنبر ” وأشارت إلى أن هادي الجيار أصيب بالتهاب رئوي حاد جراء الميكروب الذي تعرض له والأطباء المعالجين له فضلوا بقاؤه بالمستشفى تحت الملاحظة لحين إتمام شفائه .. وأن وضعه الصحي تحسن خلال الساعات القليلة الماضية .