تشارليز ثيرون تتألق خلال تكريمها في حفل جوائز American Cinematheque ..صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والمطربة الأمريكية تشارليز ثيرون، خلال حضورها الدورة الـ33 من حفل American Cinematheque Award Presentation حيث تلقت تكريم عن مجمل مشوارها الفني.

النجمة العالمية تشارليز ثيرون التي تبلغ من العمر 44 عامًا، ارتدت فستان أسود طويل بدون بطانة، مع لمسات المكياج البسيطة.

وقالت تشارليز ثيرون خلال تكريمها : أنا غارقة في شعور الامتنان هذه الليلة، على الرغم من كل الفرص التي لا تصدق، أتيحت لي وللأشخاص الذين آمنوا بي، سوف أتذكر هذا المساء المدهش عندما اعيش واحدة من تلك الليالي المظلمة. سأستمد القوة منها حقا انا ممتنة.

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وكانت النجمة والممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، قد تم منحها جائزة “American Cinematheque Award” لعام 2019، وذلك فى حفل يقام يوم 8 نوفمبر القادم 2019 في بيفرلى هيلز بكاليفورنيا.

وكشف موقع “DEADLINE” أن النجمة الشهيرة ستنال هذه الجائزة لكونها قدمت الكثير من الأعمال السينمائية الاستثنائية خلال مشوارها الفني.

ومن جانبه قال ريك نيكيتا رئيس مجلس إدارة السينما الأمريكية أن تشارليز ثيرون تسهم إسهاما كبيرا فى فن الصور المتحركة مع كسر واختراق كل الحواجز والقيود كممثلة ومنتجة.

والجدير بالذكر إلى أن يعرض حاليا، لتشارليز ثيرون فيلم the Addams family الذي حقق ملايين الدولارات منذ طرحه الشهر الماضي.