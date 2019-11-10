بعد وفاة والده.. أكرم حسني يشكر هؤلاء

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
وجه الفنان المصري أكرم حسني رسالة لزملائه من خلال حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، بعد تلقيه عزاء والده.
أكرم كتب عبر حسابه: «أتقدم بخالص الشكر لكل من واساني أنا وأسرتي في وفاة المغفور له بإذن الله والدي الكابتن /حسني عبد الرحيم سواء بحضور الجنازة أو بالحضور للعزاء أو تليفونيًا وألتمس العذر لكل من منعته الظروف ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم».
رحل والد أكرم حسني، الكابتن حسني عبد الرحيم، لاعب نادي الزمالك في فترة الستينيات، الخميس 7 نوفمبر.
عزاء والد أكرم حسني أقيم الجمعة 8 من شهر نوفمبر، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.
يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل “الوصية” الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.
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