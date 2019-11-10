بعد وفاة والده.. أكرم حسني يشكر هؤلاء

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

وجه الفنان المصري أكرم حسني رسالة لزملائه من خلال حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، بعد تلقيه عزاء والده.

أكرم كتب عبر حسابه: «أتقدم بخالص الشكر لكل ‏من واساني أنا وأسرتي في وفاة المغفور له بإذن الله والدي الكابتن /حسني عبد الرحيم سواء بحضور الجنازة ‏أو بالحضور للعزاء أو تليفونيًا وألتمس العذر لكل من منعته الظروف ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم».‏

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رحل والد أكرم حسني، الكابتن حسني عبد الرحيم، لاعب نادي الزمالك في فترة الستينيات، الخميس 7 ‏نوفمبر.

عزاء والد أكرم حسني أقيم الجمعة 8 من شهر نوفمبر، بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل “الوصية” الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً ‏جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة ‏العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف ‏شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.