توقف تصوير «موسى» من أجل مسلسل أمير كرارة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجل القائمون على تصوير فيلم “موسى”، للنجم إياد نصار وكريم محمود عبد العزيز، وذلك من أجل تحضيرات مسلسل “الاختيار” – “أحمد المنسى”، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، والذي من المقررعرضه فى رمضان المقبل 2020، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف باهر دويدار ومن إخراج بيتر ميمى، ومن المقررالعودة لتصوير( موسي ) حسب إجازات مسلسل “المنسي”.

وجاء توقف تصوير الفيلم، نظرا لانشغال مخرج العمل بيتر ميمى بتحضيرات مسلسل “الأختيار”، لـ أمير كرارة الذى تدور أحداثه عن قصة أسطورة الصاعقة الشهيد عقيد أركان حرب “أحمد المنسى”، الذى تقدمه شركة سينرجى خلال الماراثون الرمضانى المقبل، حيث أن مسلسل الأختيار يتضمن تحضيرات كبيرة نظرا لضخامة العمل من حيث مواقع التصوير ومعدات التصوير والممثلين، والملابس وخلافه .

ويتناول مسلسل “الاختيار”، لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل “كلبش” بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى “حرب كرموز” العام الماضى، و”كازابلانكا” الذى عرض فى عيد الفطر هذا العام.