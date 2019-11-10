سمية الألفي تنهار في عزاء هيثم زكي ونقيب الممثلين يساندها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية سمية الألفي، على المشاركة في عزاء الفنان هيثم أحمد زكي، والذي أقيم في مسجد الشرطة بمدينة ٦أكتوبر.

سمية الألفي، ظهرت بإطلالة غريبة وعلامات التقدم في السن بدت على وجهها بشكل كبير، ولم تتمالك نفسها فور وصولها للعزاء ودخلت في نوبة بكاء شديدة وحرص الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية الذي كان يستقبل النجوم من خارج السرادق، على مساعدتها ومساندتها حتى أوصلها لعزاء السيدات.

وحضر عدد من الفنانين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد لتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، منهم تامر حسني، محمد رمضان، صلاح عبدالله، خالد سليم، أحمد آدم، أحمد السعدني، أحمد حلاوة، أحمد فلوكس، محمود البزاوي، سامح الصريطي، إدوارد، محمد أبو داوود، السيناريست تامر حبيب، عمر عبدالعزيز رئيس النقابات الفنية، المخرج محمد عبدالعزيز، خالد زكي، مصطفى خاطر، أحمد حاتم، أحمد حلمي، أحمد السقا، عمر متولي.

و من الفنانات دنيا سمير غانم، زينة، سمية الخشاب، شيري عادل، إيمان العاصي، أروى جودة، روجينا، ماجدة زكي، سهير رمزي، صابرين، عبير صبري، دينا فؤاد، سوزان نجم الدين، فردوس عبدالحميد، دينا الشربيني، شهيرة، ونورا، ومي نور الشريف، ورجاء الجداوي، وسهير رمزي.