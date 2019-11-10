ظهور نادر للفنانة المعتزلة نورا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية نورا على حضور عزاء الفنان هيثم أحمد زكي، والذي أقيم السبت 9 نوفمبر، والذي أقيم بمسجد الشرطة.

نورا استقبلت رامي بركات، شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، والذي جاء من أمريكا من أجل حضور عزاء شقيقه من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد.

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وحرص على الحضور الى العزاء كل من هشام سليم وهنا شيحة وخالد سرحان ومحمد عادل إمام ومحمد رجب وشهيرة ومي نور الشريف ونورا، وعدد كبير من الفنانين.

وهيثم أحمد زكي من مواليد 4 أبريل 1984، وهو ابن الممثل أحمد زكي والممثلة هالة فؤاد، بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما قام بإستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي.

الفنان الشاب رحل في عمر الـ 35، وتبين تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله عقاقير لتقوية العضلات، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التليفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.