عزاء الفنان هيثم أحمد زكي بحضور فني كثيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تأدية واجب العزاء في الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من أول الحضور ناهد السباعي، الفنانة المعتزلة نورا، مي نور الشريف، ونقيب الممثلين أشرف زكي، والفنان إيهاب فهمي، شهيرة، أحمد حلمي، وأحمد السقا.

كما حضر إلى العزاء محمد رجب، هنا شيحة، درة، محمد إمام، محمد رمضان، تامر حسني، ودنيا سمير غانم، دلال عبدالعزيز، صلاح عبدالله، خالد سرحان، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، عمر متولي، أحمد صلاح حسني، وغيرهم من نجوم الفن.

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وكان رامي بركات، شقيق هيثم أحمد زكي، وصل إلى مصر منذ ساعات حرصا منه لحضور عزاء شقيقه من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وشيع جثمان الفنان هيثم احمد زكي بعد ظهر الخميس، 7 من نوفمبر، من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن الذين حرصوا على وداعه.

هيثم أحمد زكي رحل عن عمر 35 عامًا، بعد أن تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تناوله لعقاقير لتقوية العضلات.