انهيار خطيبة هيثم أحمد زكي في عزاءه.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أصيبت إنجي سلامة، معالجة الطاقة، وخطيبة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، بحالة انهيار شديدة فور وصولها لمسجد الشرطة بمدينة ٦ أكتوبر لاستقبال العزاء فيه.
ودخلت إنجي في نوبة بكاء متواصلة وحرصت إحدى صديقاتها على مساندتها منذ بداية العزاء.
وشارك في العزاء عدد كبير من النجوم منهم الفنانة المعتزلة نورا، ومي نور الشريف، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وأحمد السقا،و حلا شيحة، والفنان إيهاب فهمي، عضو النقابة، وناهد السباعي، ومحمد إمام، والفنانة التونسية درة، ومحمد رجب، وهنا شيحة، وباسم سمرة، وأحمد حلمي.
كما شارك الفنان هشام سليم، ومحمد رمضان، وتامر حسني، وعمر متولي، وأحمد صلاح حسني، وذخيرة وسمية الألفي، ورجاء الجداوي، وعدد كبير من النجوم.
يذكر أن هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم الخميس 7 نوفمبر، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز الـ 35 عامًا، وتسببت وفاته في صدمة كبيرة في الأوساط الفنية والشارع المصري.
وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن إلى جوار والده الفنان أحمد زكي على طريق الواحات، وشارك عدد كبير من نجوم الفن في تشييع جثمانه.
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