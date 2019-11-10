مخرج أمريكي ينهي نزاعا قانونيا مع أمازون

أنهى المخرج الأمريكي وودي ألن دعوى يطالب فيها شركة أمازون بتعويض قدره 68 مليون دولار، بعد تراجعها عن اتفاق لإنتاج وتوزيع أحد أفلامه.



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وأبلغ ألن وأمازون المحكمة الاتحادية في مانهاتن، الجمعة، بإنهاء الدعوى طوعا. ولم يرد محامو ألن وأمازون على طلبات للتعليق السبت.

ورفع ألن الدعوى على أمازون في فبراير/ شباط، قائلا إنها لا يمكن أن تتخلى عن خطط توزيع فيلمه "يوم ممطر في نيويورك" (إيه ريني داي إن نيويورك) بسبب زعم لا أساس له بأنه تحرش جنسيا بابنته بالتبني ديلان فارو عام 1992.

وردت أمازون في وثائق المحكمة قائلة إن تعليقات ألن المرتبطة بحركة "#مي_تو" التي بدأت في أواخر 2017، ضمنت أن الشركة لن تحقق الأرباح المتوقعة من عقدها معه، مبررة قرارها إنهاء العلاقة.