نجوى كرم في حفلين متتاليين.. هذه وجهتها المقبلة

تحيي شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حفلين متتاليين على مسرح “دار الأوبرا السلطانية” مسقط بسلطنة عُمان، يومي الخميس والجمعة، في 14 و 15 نوفمبر الجاري.

ويأتي حفل شمس الأغنية ضمن فعاليات دار الأوبرا لموسم 2019/2020، التي إنطلقت منذ سبتمبر الماضي.

تجدر الإشارة أن هذيْن الحفليْن قد شارفت تذاكرهما على النفاذ، حسب ما صرّح به الموقع الرسمي لدار الأوبرا السلطانية.