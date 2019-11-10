نجوى كرم في حفلين متتاليين.. هذه وجهتها المقبلة

Nov 10, 2019
تحيي شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم حفلين متتاليين على مسرح “دار الأوبرا السلطانية” مسقط بسلطنة عُمان، يومي الخميس والجمعة، في 14 و 15 نوفمبر الجاري.
ويأتي حفل شمس الأغنية ضمن فعاليات دار الأوبرا لموسم 2019/2020، التي إنطلقت منذ سبتمبر الماضي.
تجدر الإشارة أن هذيْن الحفليْن قد شارفت تذاكرهما على النفاذ، حسب ما صرّح به الموقع الرسمي لدار الأوبرا السلطانية.
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