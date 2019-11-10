ذا فويس: راغب علامة يُهدّد بخطف أحلام.. ونهاية حماسيّة لمرحلة المواجهة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتهت يوم أمس مرحلة المواجهة ضمن برنامج المواهب "ذا فويس" بموسمه الخامس، استعدادًا للانتقال إلى مرحلة العروض المباشرة، ابتداءً من الحلقة المقبلة.

وشهدت حلقة الأمس العديد من الأحداث المميّزة، أبرزها عودة المنافسة بين المدرّبين على أحد المتسابقين، عندما قامت الفنانة المغربية بخطف المتسابق شرف بعدما قامت أحلام باختيار المصريّة نورهان للمنافسة بها في مرحلة العروض المباشرة، وكان شرف قد لفت انظار المدرّبين إليه بسبب أدائه المُذهل والمميّز ممّا جعل الفنان اللبنانيّ راغب علامة، يُلمّح هو الآخر إلى إمكانيّة خطفه أحد المتسابقين، ومازح الفنانة أحلام عند حديثهما أنّه سيقوم بخطفها هي.

وبعدما قرّرت سعيد خطف المُتسابق شرف، قام علامة بمنافستها عليه مُقررًا خطفه هو الآخر، في المقابل اختار شرف الانضمام إلى فريق علامة ليتأهّل معه إلى مرحلة العروض المباشرة.

وشهدت نهاية الحلقة ونهاية مرحلة المواجهة ككل عرض قويّ ومميّز بين المغربيّة وئام التي تُعاني من مشكلة صحيّة وكانت قد أثارت مشاعر المدرّبين في مرحلة الصّوت وبس، عندما التفّوا لها واكتشفوا بانّها مُقعدة، وبين المتسابق السوداني ماهر والذي قدّم عرضًا مُميزًا لم يخلُ من المشاعر والإنسانية أمام مُنافسته وئام.

قدّم كلّ من ماهر ووئام عرضًا أسطوريًا دفع المدربين لوصف هذه المواجهة بـ "ختامها مسك"، وبعد المنافسة اختار مدرب الفريق الفنان محمد حماقي، المُتسابقة وئام للمنافسة في العروض المباشرة، مُعبرًا عن إعجابه بإرادتها وموهبتها، كما أثنى على اداء وتفوّق ماهر، والذي قرّرت سميرة سعيد عدم تركه، واصفًا حماقي ما قدّمه بـ" ماهر كان ماهر على المسرح"، لتخطفه ويتأهّل بذلك إلى مرحلة العروض المباشرة بشكل فوريّ.

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وبنهاية هذه الحلقة تنتهي مرحلة المواجهة، لتبدأ يوم السبت المقبل مرحلة العروض المباشرة، والتي يكون للجمهور دور كبير فيها، إذْ يُنقذ الجمهور مُتسابقًا عن طريق التصويت له، ليقوم بعدها المدرّب بالاختيار بين مُتسابقين اثنين من أجل الوصول للمرحلة النهائية، والتي يكون فيها الحكم في يد الجمهور فقط، للاختيار بين 4 مُتسابقين.

يُشار إلى أنَّ حاملة اللّقب في الموسم الرّابع كانت العراقيّة دموع تحسين من فريق الفنانة الإماراتيّة احلام، والتي استطاعت تحقيق أعلى نسبة تصويت.