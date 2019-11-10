تيم حسن.. ارتبط اسمه بالخيانة وهذه أشهر أقواله عن المرأة! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

يشكّل اسم الفنان تيم حسن، 43 عامًا، حالة لافتة في الوسطين الفنيّ والجماهيريّ حاليًا، نظرًا للمكانة التي وصل إليها دراميًا، خاصّة بعد انجاز ثلاثة أجزاء من مسلسل "الهيبة" في انتظار الرّابع، الذي بات يترقّبه المتابعون في كلّ موسم، وقد يُصبح هذا المسلسل مثلما بدأ "باب الحارة" ونشاهد منه أجزاءً متتالية في كلّ عام.

حسن ينتظره الجمهور أيضًا بشخصية جديدة ومختلفة عن "جبل" الهيبة، في مسلسله الجديد "العميد" مع الفنانة كاريس بشار، والمكوّن من 12 حلقة، حيث ستؤدّي الأخيرة شخصيّة كاتبة روائيّة تتعرّف إلى بطل العمل ومن هنا تنشأ الأحداث الأساسيّة لحكاية المسلسل التي تدور في قسم منها حول جريمة قتل وما يرافقها من حالات انسانية واجتماعية وتشويق. كما سيؤدّي تيم عميد في الجامعة وهو شاب سوريّ درس في الخارج، وعاد ليتسلم مهامّه كعميد في الجامعة .

انطلاقته الفنيّة

وبدأ الجمهور يعرف تيم حسن منذ عام 2000 عندما شارك بدور "الجرو" في المسلسل التاريخي "الزير سالم"، الذي كان انطلاقته الحقيقيّة، لتتوالى بعدها أعماله وأدواره التي كانت في كلّ مرّة تخطف الأضواء ويصبح حديثًا للجمهور، وتحديدًا عندما شارك في "التغريبة الفلسطينية" بشخصيّة "علي" الشّاب المتعلّم المثقف.

التّدرّج بالأدوار حتى البطولة

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وتدرّج حسن بالأدوار حتى وصل إلى البطولة التي منحها لهُ المخرج حاتم علي في مسلسل ربيع قرطبة عام 2003 الذي حقّق فيهِ النجاح ليواصل مشوارهِ الفنيّ ويبدأ مرحلة البطولة، حيث سطع نجمه في الوطن العربيّ وكان بوابة عبوره إلى مصر، ورشحهُ أيضًا المخرج حاتم علي لبطولة أول أعمالهِ على التلفاز في مصر، وقد جسّد شخصية الملك فاروق بمسلسل عام 2007، حتى وصلت أعماله إلى 26 مسلسلاً، وفيلمين، في 2019.

ارتبط اسمه بالخيانة

في مقابل ذلك؛ فقد ارتبط اسم تيم حسن بالخيانة، عندما اتّهمته زوجته الأولى ديمة بياعة بهذا الأمر مع صديقتها وقتها الفنانة نسرين طافش، حتى وصل الأمر بالثنائيّ إلى الانفصال عام 2002، بعد أنْ ارتبطا عام 2000، وشغلت هذه القصّة وسائل الإعلام، كما لم تتردّد بياعة في الكشف عن تفاصيلها خلال مشاركتها في العديد من البرامج التلفزيونيّة.

وبعد انطواء هذه الصّفحة، فاجأ حسن الجمهور بزواجه من الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني عام 2017، وعلّقت ديمة بياعة على زواجهما:" "فرحت من كل قلبي لأنها ستصبح زوجة أب أولادي، أتمنى لهما كل التوفيق. حدا بيصحلو وفاء الكيلاني ويقول لا؟"، مضيفة: "وفاء زينة من اختار تيم".