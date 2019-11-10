شكرا لقرائتكم خبر عن 4 حلقات جديدة بالموسم الخامس من مسلسل Superstore والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت شبكة NBC أربع حلقات أخرى للموسم الخامس من مسلسل الكوميدى Superstore، الذى يعرض فى الخميس من كل اسبوع، وبذلك يصل ترتيب الموسم إلى 22 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

المسلسل ينتمى لفئة السيت كوم، وهو حاصل على تقييم 7.5على موقع إنترنت موفى داتابيز، ومن إعداد وتأليف جوستين سبيتزر، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم أميركا فيريرا، بين فيلدمان، لورين أش، كولتون دن، نيكو سانتوس، نيكول بلوم، ماكينى ماركر.

قصة المسلسل تدور فى إطار كوميدى حول حياة مجموعة من العاملين داخل متجر كبير وما يدور بينهم من مواقف كوميدية وكذلك حياتهم اليومية.

كما أعلنت شبكة NBC عن عودة الموسم الثانى من مسلسل Manifest، فى يناير المقبل 2020، دون تحديد موعد محدد لعرض الموسم الثانى من العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvguide ".

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وتدور الدراما حول ركاب رحلة مونتيجو الجوية 828، الذين أقلعوا من مكان عطلتهم، لكن طائرتهم لم تهبط إلا بعد خمس سنوات، وخلال هذا الوقت أعلنت عائلاتهم موتهم، ليظهروا من جديد، ويسردوا قصتهم.