شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى تتحول للمرأة الأكثر رشاقة فى سن الـ53 ..شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة الأوسكار هالي بيري قررت أن تتحدي عامل السن لتتحول للمرأة الأكثر رشاقة في سن الـ 53 .

وظهرت هالي بيري بصورة و هي تظهر بطنها المسطح في صورة من داخل صالة " الجيم " وهو ما يظهر مدي اهتمامها بصحتها ورشاقتها استعدادا لتصوير فيلمها الجديد " Bruised " الذي تقوم ببطولته و اخراجه .

وبسرعة لا تصدق تم تداول صورة هالي بيري علي كبير من مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الفنية الذين أكدوا أن هالي ستكون قدوه للكثير من الفتيات الاتي سيحاولن الوصول لنفس النتيجة التي وصلت لها بيري.

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يذكر أن هالي بيري التي بدأت حياتها المهنية في 1989 قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Swordfish " و " Monster's Ball " و " Perfect Stranger " و " Dark Tide " و غيرهم .