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شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى تتحول للمرأة الأكثر رشاقة فى سن الـ53 ..شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة الأوسكار هالي بيري قررت أن تتحدي عامل السن لتتحول للمرأة الأكثر رشاقة في سن الـ 53 .
وظهرت هالي بيري بصورة و هي تظهر بطنها المسطح في صورة من داخل صالة " الجيم " وهو ما يظهر مدي اهتمامها بصحتها ورشاقتها استعدادا لتصوير فيلمها الجديد " Bruised " الذي تقوم ببطولته و اخراجه .
وبسرعة لا تصدق تم تداول صورة هالي بيري علي كبير من مواقع التواصل الاجتماعي و المواقع الفنية الذين أكدوا أن هالي ستكون قدوه للكثير من الفتيات الاتي سيحاولن الوصول لنفس النتيجة التي وصلت لها بيري.
يذكر أن هالي بيري التي بدأت حياتها المهنية في 1989 قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " Swordfish " و " Monster's Ball " و " Perfect Stranger " و " Dark Tide " و غيرهم .
هالي بيري
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