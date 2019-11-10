بعد تصريحاته الاخيرة ضد اردوغان.. تركيا تطلب من الإنتربول اعتقال دحلان

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 11:54 صباحاً - تقدمت السلطات التركية، بطلب إلى الإنتربول الدولي لإلقاء القبض على القيادي المفصول من حركة “فتح” الفلسطينية “محمد دحلان”، المقيم في الإمارات.

وذكرت وسائل إعلامية، أن تركيا توصلت إلى أدلة ملموسة حول تورط “دحلان” في قضايا تمس الأمن القومي التركي.

وفي 30 تشرين الأول الماضي، شن وزير الخارجية التركي، “مولود جاويش أوغلو”، هجوما على “دحلان” قائلا إنه هرب إلى الإمارات لأنه عميل لـ(إسرائيل).

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وكانت المخابرات التركية زعمت مسبقا، أن “دحلان نقل الأموال إلى غولن عبر رجل أعمال فلسطيني مقيم في الولايات المتحدة لتمويل الانقلاب’.

وكان دحلان قد اتهم، منذ ايام، أردوغان بسرقة الذهب من البنك المركزي الليبي وأرساله إلى أنقرة.

كما قال دحلان، في مقابلة مع عمرو اديب على شاشة قناة “ام بي سي مصر”، أن زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي الذي قتل قبل أيام كان يعيش في شمال سوريا، تحت رعاية تركية وتمويل قطري، مشدداً أنه لا يزال في وعي أردوغان السيطرة على حلب السورية والموصل العراقية.