سوسن بدر تخطف الانظار بإطلالة صارخة!

كتب امير فتحي في الأحد 10 نوفمبر 2019 11:54 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية سوسن بدر صورة حديثه لها من أخر جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت سوسن بدر في الصورة التي كانت ضمن جلسة تصوير لصالح مجلة “هاربر بازار” بمكياج صارخ يطغى عليه اللونين الأسود والبني.
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