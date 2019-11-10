هل تمتنع كيم كارداشيان عن الملابس المثيرة احتراماً لزوجها؟

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، أنها على استعداد “لتخفيف” ارتداء ملابس مثيرة في المستقبل القريب.

فقد تحدثت كارداشيان (39 عامًا) إلى برنامج The Real حول أفكارها في ما يخص انزعاج زوجها كانييه ويست من مظهرها المثير، وصرّحت: “إنه زوجي لذلك أريد تكريمه واحترام ما يشعر به وأنه يمر بتغيير في الحياة”.

وأشارت كيم كارداشيان إلى أن تديّن كانييه ويست مؤخراً أثّر بشكل مباشر على العائلة، وأضافت: “يتعلق الأمر في الغالب بتربية الأطفال… لقد تخلصنا من أجهزة التلفزيون في غرف نومهم وقمنا بإزالة المكياج من غرفة نورث”.

إلا أن كارداشيان أخبرت زوجها أنها لن تتخلى بالكامل عن إطلالاتها المثيرة على الفور قائلة: “أنا أتفق معه بالفعل لكنني سأكون دائمًا أنا، وأنا أم لأربعة أطفال وسأبلغ من العمر 40 عامًا. إذاً متى يحين الوقت لأتوقف؟”.