عدوى تصيب زوجة ولي عهد بريطانيا… الأطباء يحذرون كاميلا

متابعة بتجـــــــــــرد: أفاد القصر الملكي البريطاني أن دوقة كورنوول كاميلا، انسحبت من المشاركة بمناسبة “يوم الذكرى” الوطني، نتيجة عدوى في الصدر.

فقد كان من المفترض أن تزور زوجة ولي عهد بريطانيا البالغة من العمر 72 عامًا، “ميدان الذكرى” في دير وستمنستر مع دوق ودوقة ساسكس يوم الخميس.

الاّ أن متحدثة باسم العائلة المالكة أفادت إن كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، ألغت مشاركتها في بعض المناسبات بناءً على نصيحة أطبائها، كون العدوى “ازدادت سوءًا” مؤخرًا، بحسب ما نقل موقع BBC.

وكان آخر ظهور علني لكاميلا في وقت سابق مع زوجها خلال تواجدهما في الاحتفال بالذكرى العشرين لعيد زواجهما.