جان يامان يُذهل الجمهور بهذه الحركة الخطيرة.. شاهدوا الفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: يُعرف النجم التركي الشهير، جان يامان بحبّه للرياضة والتزامه يوميًا بممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على ليقاته البدنية.

وأذهل جان يامان مؤخرًا الجمهور بحركة “فتح الحوض” (Splits)، التي قام بها ووثقها بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وخقق ما يقارب المليون مشاهدة.

جان يامان حبس أنفاس محبّيه، حيث تعتبر هذه الحركة من أخطر الحركات الرياضية للرجال، فظهر خوفهم عليه من خلال التعليقات التي انهالت عليه من كل حدب وصوب.

ومن المعروف أن جان يامان يعتبر من أشهر الممثلين الأتراك وأكثرهم جماهيرية في الوقت الراهن، حيث اكتسب شعبية جارفة في تركيا، وعدد كبير من البلدان الأوروبية والوطن العربي بعد مشاركته في بطولة مسلسل “الطائر المبكر”.