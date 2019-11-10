متابعة بتجـــــــــــرد: يُعرف النجم التركي الشهير، جان يامان بحبّه للرياضة والتزامه يوميًا بممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على ليقاته البدنية.
وأذهل جان يامان مؤخرًا الجمهور بحركة “فتح الحوض” (Splits)، التي قام بها ووثقها بمقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “إنستجرام” وخقق ما يقارب المليون مشاهدة.
جان يامان حبس أنفاس محبّيه، حيث تعتبر هذه الحركة من أخطر الحركات الرياضية للرجال، فظهر خوفهم عليه من خلال التعليقات التي انهالت عليه من كل حدب وصوب.
ومن المعروف أن جان يامان يعتبر من أشهر الممثلين الأتراك وأكثرهم جماهيرية في الوقت الراهن، حيث اكتسب شعبية جارفة في تركيا، وعدد كبير من البلدان الأوروبية والوطن العربي بعد مشاركته في بطولة مسلسل “الطائر المبكر”.
كانت هذه تفاصيل خبر جان يامان يُذهل الجمهور بهذه الحركة الخطيرة.. شاهدوا الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.