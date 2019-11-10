ديانا حداد تهنئ عاصي الحلاني وهو يردّ: “ياست الذوق”

متابعة بتجـــــــــــرد: هنأت النجمة ديانا حداد، فارس الغناء العربي عاصي الحلاني على النجاح الكبير الذي حققه حفله ضمن فعاليات “مهرجان الموسيقى العربية” في الأوبر المصرية بالقاهرة.

وبمبادرة لطيفة منها، غرّدت ديانا حداد عبر حسابها على موقع “تويتر” متوجهةً بكلامها إلى عاصي الحلاني وكتبت: “مبروك يا خيي نجاح حفلك في دار الأوبرا القاهرة .. انت فنان بفنك وأخلاقك وأهل مصر اهل ذوق وطرب”.

من جهته شكر عاصي زميلته ديانا على كلماتها الرقيقة ووصفها بـ”ست الذوق” فكتب: “الله يبارك بعمرك ديانا الغالية ياست الذوق”.

تجدر الإشارة إلى أن صداقة مميّزة تجمع ديانا حداد مع عاصي الحلاني وكانا قد قدّما عملًا فنيًا مشتركًا على طريقة الديو بعنوان “روميو وجولييت” في عام 2016.