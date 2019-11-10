نفاذ تذاكر حفل راغب علامة في الرياض فور طرحها!

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي السوبر ستار راغب علامة حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية، مساء 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وأعلنت إدارة المهرجان عن نفاذ تذاكر حفل راغب بالكامل، وذلك قبل خمسة أيام من موعد السهر المنتظرة.
وسيقدّم راغب علامة خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولًا إلى أحدثها.
على صعيد آخر، يشارك راغب علامة في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” عبر شاشة “ام بي سي” إلى جانب النجوم أحلام، سميرة سعيد ومحمد حماقي.
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