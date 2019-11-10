بعد تعافيه من السرطان.. والد هريثيك روشان يبدأ كتابة "كريش 4"

بعد رحلة صراع مع السرطان وتشجيع كبير من نجم بوليوود هريثيك روشان، قرر والده الكاتب راكيش روشان أن يبدأ كتابة الجزء الرابع من الفيلم الهندي صاحب الشعبية الأكبر عالميا "كريش" لتكون بمثابة هدية لهريثيك من والده كونه طرفا رئيسيا في رحلة حرب راكيش مع السرطان وتعافيه بشكل نهائي.

كان الكاتب والمنتج البالغ من العمر 70 عاما أدرك حقيقة إصابته بالسرطان العام الماضي، ما أدى إلى تأجيل هريثيك لفيلم "سوبر 30" من أجل التفرع إلى رعاية والده ومساندته في رحلة العلاج.

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وبدأ راكيش بالفعل كتابة سيناريو الجزء الرابع من كريش، وقام بعقد جلسة خاصة مع هريثيك وكذلك مخرج الفيلم سانجاي جوبتا للاستقرار على محور قصة الجزء الجديد لتكون بنفس قوة الأجزاء السابقة، وتم تحديد يناير/كانون الثاني 2020 لتصوير الفيلم، حيث إن المخرج سانجاي جوبتا سينتهي من مشروعه الحالي في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبالتالي سيكون متفرغ تماما لكريش.

وتم تقديم الجزء الأول من فيلم "كريش" في عام 2003 باسم "كولي ميلجاي"، وبعدها قدم الجزء الثاني كبداية ظهور شخصية كريشنا والتي تعد نسخة هندية من الشخصية الخيالية باتمان عام 2006 وتكلف إنتاجه في ذلك الوقت 10 ملايين دولار أمريكي، وشارك هريثيك روشان بطولة الأجزاء السابقة العديد من النجوم مثل أميتاب باتشان، وفيفيك أوبروي، وكانجانا راناوات، وبريتي زينتا وبريانكا تشوبرا.