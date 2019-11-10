عروض الاحتراف تنهال على مهاجم منتخب مصر الأولمبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل الدولي مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي وفريق الزمالك، ضمن اهتمامات عدد من الأندية الأوروبية من أجل الحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وكان مصطفى محمد نجح في قيادة مصر للفوز على مالي بهدف دون رد في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ عاما المقامة في مصر، وحصل على جائزة رجل المباراة.





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وأكد مصدر مقرب من اللاعب لـ"العين الرياضية"، وجود متابعة أندية هولندية وفرنسية لمستواه خلال مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2019.

وأصبح اللاعب الشاب من العناصر الأساسية بصفوف الزمالك في الفترة الأخيرة في ظل اقتناع الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو بقدراته.

يذكر أن أرض الفراعنة تستضيف البطولة من 8 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة 8 منتخبات هي مصر ومالي والكاميرون وغانا في المجموعة الأولى، وجنوب أفريقيا ونيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار بالثانية.