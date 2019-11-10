الزمالك يجدد تمسكه بنجومه ويحدد شروط الاستغناء عن حارسه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدد مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه لفكرة رحيل أي لاعب من القوام الأساسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل رغبة القلعة البيضاء بالمنافسة على كافة البطولات.

ويرفض النادي التفريط في العناصر الأساسية خلال شهر يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما أكد محمود علاء مدافع الفريق أنه يفكر في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل انتظاره بعض العروض الخليجية.

ولم يكن الأمر مقتصرا فقط على محمود علاء، إذ إن التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق، كشف للإدارة هو الآخر عن رغبته في دراسة العروض التي وصلت له.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن الإدارة تلقت تأكيدات من المدير الفني الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، بضرورة التمسك بالقوام الأساسي للفريق وعدم التفريط فيه، خاصة خط الدفاع الذي لا يتواجد به سوى 4 لاعبين فقط.





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من ناحية أخرى، حدد نادي الزمالك شرطه المادي للاستغناء عن خدمات محمد أبوجبل حارس الفريق، خلال يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض، أن الزمالك يطلب الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه، للموافقة على رحيل الحارس.

وشهدت الفترة الماضية تفاوض نادي إنبي مع أبوجبل للحصول على خدماته، في ظل معاناة الفريق البترولي من أزمة في مركز حراسة المرمى.

ويطلب الزمالك مبلغ 12 مليون جنيه لبيع حارسه في ظل رغبتهم من عدم التعرض لخسارة مالية كبير، لا سيما بعد أن تم التعاقد مع الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من صفوف سموحة مقابل 13 مليون جنيه بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات عمر صلاح.