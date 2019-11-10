برشلونة يبدأ الاستعداد لحقبة ما بعد ميسي

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، بدء ناديه الاستعداد لحقبة ما بعد رحيل أو اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق.

وكانت صحيفة "El Pais" الإسبانية، كشفت وجود بند في عقد ميسي يسمح له بمغادرة النادي الكتالوني مع نهاية أي موسم مقبل، حال أراد ذلك، لكن بشرط الرحيل إلى دوري من المستويات الأدنى.

ويمتد عقد ميسي (32 عاما) مع برشلونة حتى صيف عام 2021، وشارك في 697 مباراة بمختلف البطولات، وسجل خلالها 609 أهداف وصنع 247 هدفا.

وقال بارتوميو في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "نحن نستعد بالفعل لحقبة ما بعد ميسي".

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وأكمل: "ليس لديّ أدنى شك في أنه بعد انتهاء ميسي من مسيرته كلاعب كرة قدم، فسيبقى على اتصال ببرشلونة لبقية حياته المهنية".

وتعتقد إدارة برشلونة أن ميسي سيظل نشطا مع الفريق على الأقل حتى عام 2022 والمشاركة في كأس العالم 2022 عند بلوغه 35 عاما.

وتوج ميسي مع برشلونة بـ35 لقبا مختلفا، وحصد أيضا جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 5 مرات.

يذكر أن ميسي توج بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا بالنسخة الماضية، خلال حفل توزيع جوائز الأفضل بالقارة العجوز.

وحصد ليو جائزة أفضل لاعبي العالم لعام 2019 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، متفوقا على الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.