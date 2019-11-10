من خزانةِ كيت وميغان.. قطع الأزياء الأكثر بحثًا على غوغل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اهتمام عشّاق الموضة بالأزياء الملكيّة أمر معروف نسبيًا، كما نعلم جيدًا مدى تأثير الدوقتان كيت ميدلتون وميغان ماركل في صناعة الأزياء، وقدرتهما على جعل بعض قطع الأزياء مثيرة للإهتمام بشكل يؤدّي إلى نفادها من المخازن. وحسب تقرير نشرته شركة Analytics SEMRush لتحليل الكلمات بحثًا على محرّك بحث غوغل، اتّضح أنّ هناك 4 قطع على وجه التحديد حظيت باهتمام خاصّ من متابعي إطلالات العضوتين الملكيّتين.

وبقدر ما أثارت مجموعة حقائب دوقة ساسكس ميغان ماركل، أو بنطلون جينز كيت ميدلتون الضّيّق ضجّة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، إلّا أنّها لم تكن مُدرجة في القائمة، حيث اتّضح أنّ الناس مهووسون بالبحث عن أحذية ميدلتون وماركل على وجه الخصوص، إلى جانب الفساتين والتيجان و خواتم الخطوبة.

فيما يلي أبرز 4 قطع الأزياء الأكثر بحثًا على غوغل من خزانة أزياء كيت ميدلتون وميغان ماركل:

الأحذية



على الرّغم من اهتمام عشّاق الموضة بحقائب اليد المفضلة لدى الدوقتين، إلا أنّ هناك اهتمامًا أكبر من الناس بشكل عام بالأحذية التي ترتديها ميدلتون وماركل، أكثر من أيّ إكسسوارات أخرى. ووفقًا لتقرير SEMRush فإنّ صنادل الإسبادريل من علامة Castañer والتي يبلغ سعرها 130 دولارًا لميغان ماركل، والأحذية الرياضية الكلاسيكية من سوبيرغا، والتي يبلغ سعرها 65 دولارًا لكيت ميدلتون هي الأكثر بحثًا.

الفساتين

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بالنظر إلى ارتداء كلتا الدوقتين للفساتين أكثر من البناطيل، فليس من المستغرب أنْ يلجأ الناس إلى محرّك بحث غوغل لاكتشاف المزيد من المعلومات حول بعض الفساتين، خصوصَا فستان الدنيم من علامة جي كرو والذي ارتدته ميغان ماركل خلال حملها، وفستان الأزهار الحمراء من مايكل كورس، والذي ارتدته كيت ميدلتون أثناء اصطحاب ابنتها شارلوت إلى المدرسة للمرّة الأولى.

التيجان



تألّقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون بتاجها الملكيّ في عدّة مناسبات، بما في ذلك حفل زفافها خلال عام 2011. أمّا بالنسبة لدوقة ساسكس فلم ترتدي تاجها الملكيّ سوى في حفل زفافها خلال عام 2018، وقد لفتت كلتا القطعتين اهتمام الناس، وكانت من أكثر التيجان بحثًا على محرّك غوغل.

خواتم الخطبة



أخيرًا وليس آخرًا، تشتهر الدوقتان بامتلاكهما أفخم خواتم الخطوبة، خصوصًا أنّ كلتيهما ينتميان إلى مجموعة مجوهرات الأميرة الرّاحلة ديانا، وبينما تملك كيت ميدلتون خاتم خطوبة حماتها، يأتي خاتم خطوبة ميغان ماركل المخصّص بأحجار مأخوذة من مجوهرات ديانا.