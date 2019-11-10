لمياء فهمي عبد الحميد: ربنا رحم هيثم أحمد زكي من الوحدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

روتْ الإعلامية المصريّة لمياء فهمي عبد الحميد كواليس من حياة الفنان الرّاحل هيثم أحمد زكي، الذي وافته المنية صباح الخميس الماضي عن عمر يناهز 35 عامًا بعد تعرّضه لهبوط حادّ في الدورة الدمويّة أدّى إلى أزمة قلبيّة.

وقالت لمياء في لقاء خاصّ مع "فوشيا": "أعرف هيثم جيدا منذ صغرنا، بحكم أنّ والدته الراحلة هالة فؤاد كانت تعمل مع والدي في الفوازير، ولنا صور كثيرة مع بعضنا، وعندما قدمت برنامجًا في art كان خاله هشام يعمل مخرجًا معي وكنت دائمًا ما أسأله عن هيثم وأحواله".

وأضافت: "بعد وفاة هالة فؤاد ومن بعدها والدها، ثم وفاة هشام ومن بعده والدته، أصبح هيثم وحيدًا ويعاني من مرارة الوحدة، لذا أعتبر أن الله رحمه من هذه الحالة التي سيطرت عليه ليجمعه بأحبابه في الجنة إن شاء الله".

وتابعت: "أشعر بالتقصير تجاهه لأنني لم أكن أسأل عليه طوال السنوات الماضية بعدما كبرنا، وانهرت من البكاء بعدما علمت بالخبر ومرضت، لأنني عشت داخل حالته ونفسيته".

وأردفت الإعلاميّة المصريّة: "في اليومين الماضيين شاهدت فيديو للفنانة هالة فؤاد وهي تغني لهيثم شعرت أنها تغني له فرحًا بأنه سيأتي لها بعدما توفي".

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وتمّ الإعلان عن وفاة الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس إثر تعرُّضه لهبوط حادّ في الدورة الدمويّة، وتمّ اكتشاف الوفاة بعدما تقدّمت خطيبته ببلاغ إلى مباحث قطاع أكتوبر والتي بدورها أخطرت مديرية أمن الجيزة بأنّ الفقيد لم يستجبْ للاتصالات المستمرّة، فانتقلت قوّة أمنيّة وبفتح باب الّشقّة بعد استئذان النيابة، تبيّن وفاة الفنّان الشّاب.

وولد هيثم 4 أبريل عام 1984، وهو ابن الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد التي توفيت وهو ما يزال في التاسعة من عمره، فقضى طفولته مع والده الذي اكتشف موهبته، فشّجعه على العمل بالتمثيل، ولكن بعد انتهاء دراسته الجامعيّة.

ظروف مرض والده ووفاته كانا سببًا في مخالفة هيثم تلك النصيحة؛ إذْ بدأ مشواره الفنيّ عام 2006، قبل أنْ ينتهي من دراسته بالجامعة، ليستكمل دور والده في فيلم "حليم".

قدّم الفنان الرّاحل أوّل أدوار البطولة المطلقة من خلال فيلم "البلياتشو" الذي حقق نجاحًا مقبولاً، كما شارك في فيلم "كف القمر"، "نقطة دم"، "سكر مر"، "الكنز"، "الجماعة"، "الصفعة"، "إمبراطورية مين"، "السبع وصايا"، "أستاذ ورئيس قسم"، "كلبش 2"، ومسلسل "دوران شبرا".

عانى الفنان هيثم أحمد زكي من الوحدة كثيرًا؛ إذْ كان دائمًا في جميع لقاءاته يشير إلى أنّه ليس لديه أحد سوى بعض الأصدقاء، خاصّة بعد وفاة والده، وظهر ذلك بشكل واضح خلال حفل خطوبته؛ ففي يناير عام 2018، احتفل هيثم أحمد زكي بخطبته على فتاة تدعى إنجي سلامة وهي من خارج الوسط الفنيّ.