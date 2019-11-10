شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلام يشارك أحمد مكى في مسرحيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد سلام في مسرحية أحمد مكي الجديدة، والتي تحمل اسم مبدئي بـ "حزلقوم"، حيث يعقد مكى حاليا جلسات مع ورشة الكتابة، للوقوف على الخطوط العريضة للعرض المسرحى، على أن يقدم من خلالها 4 شخصيات، ويفاضل مكي بين عدد من نجوم الكوميديا لمشاركته العرض.

ويقدم مكي مسرحية "حزلقوم"، في المملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، حيث قدم شخصية حزلقوم في عدة أعمال فنية منها مسلسل "الكبير أوي"، وفيلم "لا تراجع ولا استسلام"، وغيرها من الأعمال.

يشار إلى أن محمد سلام ينتظر عرض فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسنى بالسينمات خلال الفترة المقبلة، وكانت أخر أعماله مشاركته الفنانة دنيا سمير غانم فى رمضان الماضى من خلال مسلسل "بدل الحدوتة 3".