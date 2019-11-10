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شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تقابل محمد رجب لثالث مرة فى " الأخ الكبير " والان مع تفاصيل الخبر
وتشارك أيتن عامر أيضا بدورالبطولة أمام النجم كريم فهمى فى مسلسل "ملاك" من نوعية أعمال ال 45 حلقة أيضا وتأليف حسان دهشان اخراج إبراهيم فخرويشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، صبرى فواز، هنادى مهنى، فراس سعيد، اسماء جلال، أميرة العايدى، حسام داغر واخرين.
أما "الأخ الكبير" فيسجل التجربة لمحمد رجب فى نوعية أعمال ال 45 حلقة بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.
محمد رجب وايتن عامر (2)
محمد رجب وايتن عامر (3)
محمد رجب وايتن عامر (4)
محمد رجب وايتن عامر (1)
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