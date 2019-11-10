شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر تقابل محمد رجب لثالث مرة فى " الأخ الكبير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة أيتن عامر لأسرة مسلسل "الأخ الكبير" الذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، لتجسيد دورالبطولة النسائية أمام النجم محمد رجب، ليسجل العمل تعاونهما الثالث بعد فيلمى "سالم أبو أخته" عام 2014، و"بيكيا" العام الماضي.

"الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وعدد اخر من الفنانين.

وتشارك أيتن عامر أيضا بدورالبطولة أمام النجم كريم فهمى فى مسلسل "ملاك" من نوعية أعمال ال 45 حلقة أيضا وتأليف حسان دهشان اخراج إبراهيم فخرويشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، صبرى فواز، هنادى مهنى، فراس سعيد، اسماء جلال، أميرة العايدى، حسام داغر واخرين.

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أما "الأخ الكبير" فيسجل التجربة لمحمد رجب فى نوعية أعمال ال 45 حلقة بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى.