انسحاب فيلم الفارس والأميرة من "القاهرة السينمائي".. وإدارة المهرجان تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

كشف الناقد أحمد شوقي، القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي في الدورة 41، عن انسحاب فيلم الرسوم المتحركة المصري الفارس والأميرة، من عرضه بالمهرجان ضمن عروض "البانوراما المصرية".

وأوضح شوقي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن القائمين على الفيلم بعد الموافقة على عرضه اعتذروا عن ذلك، وأرجعوا ذلك لأن الفيلم لم يعرض تجاريا حتى الآن، وقد يؤثر عليه العرض في المهرجان.

يشار إلى أن فيلم الفارس والأميرة عرض لأول مرة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في سبتمبر الماضي.

يذكر أن فيلم الفارس والأميرة هو أول فيلم رسوم متحركة طويل مصري، وخرج للنور بعد 20 عاما من العمل عليه، من بطولة أمينة رزق وسعيد صالح ومحمد هنيدي ومدحت صالح وعبدالرحمن أبو زهرة وماجد الكدواني، ولقاء الخميسي في دور الراوي، وتاليف وإخراج بشير الديك.