"بحب الست دي من قبلي".. هيدي كرم توجه رسالة للنائبة أنيسة حسونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة هيدي كرم رسالة للنائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، على المجهودات التي تقوم بها في مستشفى الناس للأطفال.

ونشرت هيدي صورة تجمعها بالنائبة أنيسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " أنا بحب الست دي من كل قلبي، الأستاذة أنيسة حسونة و بحترمها جدا و بتمنى إنها تقدر تحقق اللي بتحلم بيه في مستشفى الناس، و تقدر تساعد كل المرضى المحتاجين مساعدة ".

يذكر أن الفنانة هيدي كرم كرمت، أمس الأول الخميس، من الجمعية المصرية لرعاية الصحة الإنجابية في مبادرة "الحق لمرضى السرطان في الأنجاب"، وذلك بحضور سفراء المبادرة لهذا العام من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة وهم مني عبدالغني، والاعلاميات لمياء فهمي عبدالحميد ومني عراقي وريهام الديب وشاهيناز جاويش ورحمة خالد ولاما جبريل ونرمين شريف فضلا عن النائبة أنيسة حسونة والنجم أيمن منصور كابتن نادي الزمالك.