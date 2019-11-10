دنيا سمير غانم لأشرف زكي: "أنا فخورة بيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم الشكر للفنان أشرف زكي، بسبب مواقفه الإنسانية مع جميع أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

ونشرت دنيا صورة لأشرف زكي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دكتور أشرف زكي أنا بشكر حضرتك جدا، مش بس عشان موقفك مع أخونا هيثم أحمد زكي الله يرحمه، لكن عشان مواقف إنسانية كتير جدا، كلنا شفناها من حضرتك علي مدار سنين طويلة، هي حقيقي طالعة من قلبك مش بس عشان منصبك كنقيب مابيفرقش بين فنان كبير أو صغير، أنا حبيت أكتب البوست ده عشان أشكرك علي مجهودك وإخلاصك، وأنا حقيقي فخورة بحضرتك، ومتأكدة إن ده نفس إحساس كل زملائي، شكرا جدا".

وأقيم عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مساء أمس، وكان أشرف زكي في مقدمة الحضور واستقبل المعزيين، كما كان له دور كبير في الإسراع من إجراءات الحصول على تصريح الدفن، بعد تدخله واتصاله بالمحامي العام، لعدم وجود أقارب من الدرجة الأولى للفنان الراحل.