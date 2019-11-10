فيديو| متظاهرون لبنانيون يغنون "هاتوا الفلوس اللي عليكوا" لحمادة هلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للطلاب المتظاهرين في لبنان أمام وزارة التربية في بيروت، مطالبين بتأمين الوظائف للمتتخرجين من الطلاب، وتشكيل حكومة جديدة.
وظهر الطلاب في الفيديو، الذي انتشر عبر موقع "فيسبوك"، وهم يغنون أغنية الفنان حمادة هلال "هاتوا الفلوس اللي عليكوا"، رافعين علم بلادهم.
وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، ولا تزال الاحتجاجات والمظاهرات مستمرة بشكل يومي.
وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
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