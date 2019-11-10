تراند اليوم : ليس الحزن .. سبب مثير وراء رفض أخو هيثم أحمد زكي التصريح بأي كلمة لوسائل الإعلام...

تساءل الكثير من الحاضرين لعزاء الفنان هيثم أحمد زكي عن أسباب صمت أخيه "رامي" من البداية للنهاية.

وخمّن البعض أن سبب صمت "رامي" يرجع إلى حزنه الشديد على وفاة أخيه وحالة الصدمة التي تلت سماعة الخبر.

و رفض "رامي" التصريح لوسائل الإعلام بأي شكل ، وسط تساؤل الصحفيين ، والسبب الحقيقي لصمت "رامي" يرجع إلى عدم قدرته على التحدث باللغة العربية نظرًا لكونه يعيش خارج مصر منذ طفولته.

و "رامي بركات" هو الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي من جانب أمه الفنانة الراحلة هالة فؤاد.

