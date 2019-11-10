تراند اليوم : سر امتناع خطيبة هيثم أحمد زكي عن إنقاذه رغم إخباره لها في الهاتف أنه يموت...

كشف مخرج مصري شهير تفاصيل آخر مكالمة جمعت الفنان الراحل هيثم أحمد زكي بخطيبته إنجي سلامة.

وقال المخرج "كريم إسماعيل" إن "زكي" اتصل بخطيبته وقال لها في المكالمة: "(أنا تعبان جدًا وحاسس إني مش هكمل) .. ثم نطق الشهادة".

وأضاف: "هيثم طلب من خطيبته ألا تخبر أي أحد بما يعانيه من مرض سواء كان مقربا أو لا".

وتابع: "طبعا البعض قد يتساءل عن أسباب امتناع إنجي عن محاولة إنقاذه ، لكن القصة أنه تعرض لوعكة صحية سابقًا ، فقامت خطيبته بإرسال شخص للاطمئنان عليه لكنه غضب منها بشدة ، ولذلك لم تحاول إعادة الكرة".

ورحل الفنان هيثم أحمد زكي عن دنيانا إثر إصابته بـهبوط حاد في الدورة الدموية.

