تراند اليوم : "كان بيضحك وبيقول عندي خبر حلو" .. تفاصيل آخر مكالمة بين هيثم أحمد زكي و مدير أعماله...

كشف محمد وطني - مدير أعمال الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - تفاصيل آخر مكالمة جمعت بينهما.

وقال "وطني" في لقاء مع برنامج "عرب وود": "اتصل بي هيثم أحمد زكي يوم وفاته ظهرا .. وقال لي (عايز أقولك خبر حلو يا عم وطني .. أنا بروح الصبح الجيم .. وبرجع البيت آكل وأنا وألعب بوكس)".

وأضاف: "قال لي (أنا عايز أعمل فيلم عن البوكس) .. فقلت له ممازحا: "أنت ناوي تضرب منطقة 6 أكتوبر كلها" .. ففضل يضحك".

وتوفي الفنان هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

