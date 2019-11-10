تراند اليوم : قبلة فنانة بحرينية لإعلامي خليجي تشعل ضجة.. ورد صادم منها...



واجهت الفنانة البحرينية زهرة عرفات، سيلاً من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قيامها بتقبيل الإعلامي صالح الراشد، خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

ويظهر مقطع فيديو، "زهرة" بينما تقوم بتقبيل "الراشد" على وجهه، بعد أن هنـأها بعيد ميلادها.

وعلق الراشد على القبلة بقوله: أنت مثل أختي"، قبل أن يسألها عن عمرها لتجيبه، بأنها في فترة اليوبيل الذهبي وتتمنى أن تعيش حتى سن 86 عامًا.

فيما ردت "زهرة" في مقابلة تليفزيونية على الجدل الذي أثارته القبلة، قائلة إن تقبيلها للرجل أو مصافحته شأن خاص بها، "هذه حياتي، لأنني لم أضر أحدً، ولا أقول هذا هو الصح، او هذا هو الذي يصير".

واستدركت قائلة: "أنا اللي بنضر.. وأنا اللي بتحاسب".

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