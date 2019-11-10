رجل الواجب.. أحمد السقا الجدع في الجنازات والتعازي

انهال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيسبوك وتويتر، مشيدين بالمواقف الإيجابية في أوقات الحزن والواجب، للفنان أحمد السقا.

ويشارك السقا في جميع الجنازات ويتقدم معظم التعاز لجميع أصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه.

وظهر السقا في مراسم دفن هيثم أحمد زكي، متأثرًا، وهو يدفن جسمانه بنفسه، كما ظهرت عليه علامات التأثر والحزن.

وظهرت صور قديمة للسقا تداولها رواد "السوشيال ميديا"، لاقت إعجابا كبيرا، وأشادوا بمواقف السقا التي وصفوها بالرجولية، خاصة بعد انتشار خبر عدم وجود أحد من عائلة هيثم ليتسلم جثمانه، وفق ما صرح نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.

وعند وفاة الفنان أحمد رمزي في عام 2012، قطع السقا أكثر من 700 كم، للمشاركة في جنازته بالساحل الشمالي، وكان السقا هو الفنان

الوحيد الذي حضر الجنازة، وشارك في دفن جثمان النجم الراحل، وظهر عليه الحزن الشديد.وانتشرت صورة للسقا خلال دفن الفنان أحمد رمزي، وظهرت الاتربة على جسدة خلال دفن الفنان الراحل.

رجولة أحمد السقا

وسافر السقا إلى أسوان لاصطحاب جثمان الفنان الراحل خالد صالح، من مركز مجدي يعقوب للقلب، ورافقه على متن الطائرة للعودة إلى القاهرة، كما جلس جوار نعشه في سيارة دفن الموتى.

وشهد تشييع جثمان الفنان الراحل لحظة انفعال السقا، كرد فعل على انفعال الدكتورة هالة، أرملة خالد صالح، التي التف حولها المصورون، وهو ما رفضه السقا.

ورغم وجوده في المستشفى لإصابته بساقه، في

عام 2010، حرص السقا، على الحصول على إذن من طبيبه للخروج، وتعزية الفنان محمد فؤاد في وفاة والدته.وجاءت التعليقات: "أحمد السقا هو اللي دفن هيثم بإيده، أرجل واحد في الوسط الفني أقسم بالله كل يوم مواقفه تجاه زمايله بتثبت إنه راجل ومتربي و ابن بلد".وقال آخر: "أحمد السقا قلع حافي ونزل القبر هو وابن الفنان مصطفى متولى علشان يحطوا جثمان هيثم أحمد زكي، في قبره، في الوقت اللي أهله كانوا غايبين عن المشهد، كلهم مشيوا بعد الدفنة ورجع ابن مصطفى متولى وقعد قدام القبر وفضل يبكي فعلا الأوفياء عملة نادرة فى الزمن.. فاللهم صحبة كهذه".وقالت الفنانة درة عبر صفحتها على "فيسبوك": "أحمد السقا دفن هيثم كأنه أخوه الصغير وهو كبيرنا والراجل الجدع الطيب الشهم الحنون.. أحمد السقا مفيش زيه..شهادة حق".وشارك المئات الخميس، في مراسم دفن جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بجوار والده الفنان أحمد زكي.

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